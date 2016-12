Doug steht kurz vor der Hochzeit und will es mit seinen Kumpels Phil und Stu sowie Alan, den etwas schrägen Schwager in spe, in Las Vegas noch einmal richtig krachen lassen. Gesagt, getan. Doch am nächsten Tag deuten ein totaler Filmriss, ein Tiger im verwüsteten Hotelzimmer, ein elternloses Baby und ein wie vom Erdboden verschluckter Doug darauf hin, dass die Truppe es etwas zu weit getrieben hat. Auf der Suche nach Antworten und dem Bräutigam warten so manche Überraschungen auf das verkaterte Trio…