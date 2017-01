Nicht ohne Grund wurde Salz über viele Jahrhunderte hinweg mit purem Gold aufgewogen. Natriumchlorid, die chemische Bezeichnung für Speisesalz, ist für uns Menschen lebenswichtig. Darüber hinaus verleiht es fast all unseren Lebensmitteln erst die richtige Würze und ist ganz entscheidend für den Wohlgeschmack zahlloser Gerichte. Doch immer wieder hört man auch, dass zu viel Salz die Gesundheit gefährden kann. In dieser Ausgabe von LexiTV geht es unter anderem darum, was Forscher heute über die Wirkung von Speisesalz in unserem Organismus wissen. Außerdem in der Sendung: Die lange Tradition des Salzsieder-Handwerks in Mitteldeutschland; und Steinsalz, Ursalz, Fleur de Sel - sind teure Edelvarianten wirklich besser als die Ware aus dem Supermarkt?