Schmutziger Trick: Abzocke mit Teppichreinigung Eine dubiose Reinigungsfirma macht in Norddeutschland richtig Kasse: Erst werden die Besitzer von Teppichen beschwindelt, was den Wert angeht, dann wird ihnen eine völlig überteuerte Reinigung aufgeschwatzt. Und manchmal sehen sie ihren Teppich auch nie wieder. Kann man den Gaunern das Handwerk legen? "Markt" deckt auf! Fiese Hülle: Ärger mit Verpackungen Eine gute Verpackung sollte ohne Schere oder Zange leicht zu öffnen sein. Doch viele Hüllen übertreiben es mit dem Schutz. Die Hersteller begründen das mit Diebstahlprävention. Verbraucherfreundlich ist das nicht. "Markt" zeigt die ärgerlichsten Verpackungssünden. Parkausweis verweigert: Stadt zeigt kaum Pardon Seit einem Schlaganfall ist ein Mann aus Bad Lauterberg offiziell schwerbehindert. Da er kaum laufen kann, beantragt er einen Parkausweis für das Familienauto. Doch die Berechtigung für die speziellen Behindertenparkplätze wird ihm verweigert. Kann ihm trotzdem geholfen werden? "Markt" mischt sich ein! Fisch aus Supermarkt und Discounter: Welchen kann man kaufen? Immer mehr Fischprodukte, ob frisch oder tiefgekühlt, tragen ein MSC- oder ASC-Siegel. Sie versprechen nachhaltig bewirtschaftete Wildfang- oder Zuchtfischbestände. Fürs Smartphone gibt es sogar Fischratgeber-Apps, die noch strengere Kriterien anlegen. Doch was taugen die Siegel und Ratgeber? Und wie gut gelingt der Fischeinkauf damit? "Markt" will's wissen. Teurer Leerstand: Kommunen fordern Geld vom Land In Niedersachsen stehen zahlreiche Unterkünfte für Flüchtlinge leer. Die Kommunen bleiben auf den Millionenkosten für angemietete Wohnheime oder neu gebaute Containerdörfer sitzen. Jetzt fordern sie finanzielle Unterstützung vom Land, denn nach dessen Prognosen hatten sie geplant. In Schleswig-Holstein gibt es dafür einen Fonds, in Niedersachsen nicht. "Markt" war vor Ort. Böse Betrugsmasche: Verkauf geklauter Autos Die Polizei ist einer neuen Betrugsmasche bei Gebrauchtwagen auf der Spur. Kriminelle versuchen häufig, gestohlene Fahrzeuge oder unterschlagene Mietwagen mit Originalpapieren zu verkaufen. Die Fahrzeugpapiere stammen aus Diebstählen. Es sind Blankopapiere, die aus den Tresoren der Straßenverkehrsämter entwendet wurden. Kann man als Laie den Betrug erkennen?