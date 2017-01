Ein Unglück kommt selten allein. Der Schlimmste Schneesturm seit 30 Jahren legt den Flughafen Lincoln lahm, als an Bord einer Passagiermaschine eine Bombe explodiert. Der Pilot kann die Maschine trotz Loch in der Bordwand in der Luft halten, aber die Notlandung in Lincoln ist wegen der Schneemassen eigentlich ausgeschlossen.