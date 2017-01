Die Geschäfte laufen schlecht für die Rheinische. Auf Geheiß des Chefs Mühlens soll die Rheinische jetzt auch die absurdesten Fälle in einer "No-Limit-Versicherung" bündeln, sonst drohen Abwicklung und Arbeitslosigkeit. Nur deswegen willigt Carla widerwillig ein, mit dem verhassten neuen Kollegen Frank, einem aalglatten Angeber, und ihrem Kollegen Horst diese Sonderabteilung zu führen. Der erste Kandidat ist Färber, ein Hähnchenfabrikant, der sich dagegen versichern will, von einem gefrorenen Hähnchen erschlagen zu werden. Carla, die genau sieht, dass Färber ein psychisches Problem hat, berechnet widerwillig das Risiko und erfährt, dass Färber an ein "Pech-Gen" seiner Familie glaubt. Sie ermittelt eine geringe Wahrscheinlichkeit für den Versicherungsfall, kann aber, indem sie auf die Irrationalität seiner Ängste verweist, Färber nochmal zum Einlenken bewegen. Frank schüchtert daraufhin Färber so ein, dass der die Police unterschreibt. Carla ist so wütend, dass sie nur mit Mühe von der Kündigung abgehalten werden kann. Aber Carla triumphiert letztlich: Mit Horsts Hilfe kann sie aufdecken, dass Färber adoptiert wurde und das "Pech-Gen" gar nicht in sich tragen kann. Um das zu feiern, lädt Carla auf die Einweihungsfeier eines Bekannten, Mikael, auch Färber ein. Als Carla und Mikael in dessen Wohnung Eis suchen, fällt ihnen ein gefrorenes Hähnchen aus dem Fenster, direkt auf Färbers Kopf. Doch zum Glück für die Rheinische entpuppt sich das Geflügel als Pute, so dass es kein Versicherungsfall ist. Färber will jetzt die Versicherung annullieren, da er nun weiß, dass der Fluch bei ihm nicht wirkt. Privat bekommt Carla Unterstützung von ihrer Schwester Hannah, die aber immer auch auf ihren eigenen Vorteil bedacht ist. Ein wirklicher Anstoß in Carlas Leben ist die Begegnung mit Mikael, einem unbekümmerten Schweden. Carla ist zurückhaltend, aber sorgt dafür, dass er die wichtigsten Versicherungen für seinen neuen Laden hat. Carla ist in Liebesdingen vorsichtig, aber nach und nach nähert sie sich dem Schweden an. Doch als sie am Ende erfährt, dass er Kontakt zu seiner Ex, der "perfekten Frau", aufgenommen hat, geht sie innerlich wieder auf Distanz.