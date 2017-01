Dennis Schupp wird erschossen aufgefunden. Ein Siegelring führt die SOKO zum Ort des Verbrechens. Es stellt sich heraus, dass Schupp kurz vor seinem Tod einen Einbruch begangen hat. Eine heißbegehrte Guarneri-Geige ist verschwunden. Doch der Einbruch wurde nicht gemeldet, und der Geschädigte, Dr. Dambrosy, behauptet, es sei nichts gestohlen worden. Was ist das Geheimnis um die verschwundene "Falcone"? Die SOKO-Beamten nehmen die Ermittlungen im Mordfall Schupp auf ein vertracktes Spiel, wie sich schnell herausstellt. Kommissar Matti Wagner und seine Kollegen finden heraus, dass der verschuldete Anwalt Dr. Dambrosy die gestohlene Geige vorher selbst entwendet hat. Musste er deshalb den Diebstahl geheim halten? Hat er den Einbrecher, Dennis Schupp, auf frischer Tat ertappt und erschossen? Doch wo ist das teure Instrument jetzt? Eine weitere Spur führt die SOKO zu einem leidenschaftlichen Instrumentensammler und Musikalienhändler. Er hatte offensichtlich krumme Geschäfte mit dem Mordopfer am Laufen. Was ist in jener Nacht tatsächlich passiert?