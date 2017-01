Wie wirtschaftlich ist Diesel wirklich? Ja, es gibt ein Mythos, der hält sich bestens unter Autofahrern: Wer billig fahren will, muss einen Diesel kaufen. Aber gilt die Stammtischregel "Ab 15.000 km pro Jahr lohnt es sich" wirklich? Markt rechnet nach und stellt fest: Die Faustregel ist längst überholt. Es gibt viele Gründe, weshalb ein Benzinmodell heutzutage für viele günstiger sein kann als das Diesel-Pendant. / Online-Glücksspiele: Wenn Teenager zocken: Glücksspiel ist für unter 18-Jährige verboten. Trotzdem machen es viele - im Internet. Dort verschwimmen die Grenzen zwischen Gaming und Gambling. Ein Milliardenmarkt, auf dem auch Jugendliche viel Geld verlieren. / Teures Bio: Premium oder Abzocke? "Bio" kann ganz schön teuer sein. Manche Premium-Produkte kosten mehr als doppelt so viel wie ihre konventionellen Pendants. Warum eigentlich? Und was bekommt man für den deftigen Aufpreis? - Schuhsohlentest: Was hilft wirklich, wenn's schneit?