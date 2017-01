Die Technikspezialisten unter den Alpinen treffen sich zur Generalprobe zur WM in Colorado im österreichischen Schladming zu einem besonderen Schmankerl für die Fans. Auf dem Programm steht der drittletzte Weltcup-Slalom der Saison, es folgen noch nach der WM Kranjska Gora und das Finale in Méribel. Die Besonderheit der Veranstaltung in der Steiermark ist das Nightrace, die Fahrer kämpfen im Flutlicht um den Slalomsieg. Der Nachtlauf hat Tradition und ist seit Alberto Tombas Sieg 1997 fest im Weltcup-Kalender verankert. Bis zu 50.000 Zuschauer feuern die Technikspezialisten auf ihrem Ritt durch den rot-blauen Stangenwald an. Nachdem Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher 2012 das Nightrace gewann und auch 2013 bei der alpinen Ski-WM in Schladming erfolreich war, übertrumpfte im letzten Jahr Henrik Kristoffersen aus Norwegen den Österreicher. Dritter im Nachtslalom wurde Felix Neureuther, der bei den zwei bisherigen Slalomrennen des laufenden Weltcups in Levi(SLO) und Are(SWE) jeweils aufs Treppchen fuhr und sich über die Plätze Zwei und Drei freuen durfte. - Slalom Herren, 1. Lauf