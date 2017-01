Ein Verfechter der ganzheitlichen Heilkunde ist beim Frühstück durch ein explodierendes Küchengerät zu Tode gekommen. Das Teil wurde offenbar von einem skrupellosen Bastler manipuliert, so dass Felix wieder mitten in einer Mordermittlung steckt. Als Verdächtige kristallisieren sich bald zwei Frauen aus dem persönlichen Umfeld des Opfers heraus. Die Recherchen führen den Aushilfsermittler in eine ebenso spirituelle wie gefährliche Welt…