Krampfadern - Schonendere Therapie dank Laser: Seit 15 Jahren gibt es für die Behandlung von Krampfadern neben dem herkömmlichen Strippen eine zweite Methode; dabei wird die kranke Stammvene nicht entfernt, sondern im Bein belassen und verödet: die Endovenöse Thermo-Ablation (ETA). Doch obwohl diese Methode für die Patientinnen und Patienten nur Vorteile aufweist und zudem nicht einmal die Hälfte kostet, konnte sie sich bis heute nicht durchsetzen. "Puls" geht der Frage nach, warum das so ist. Asthmatherapie - Ein Drittel zu Unrecht verordnet: Bei Atembeschwerden vermuten Ärzte oft fälschlicherweise Asthma als Ursache - das haben jüngst zwei Studien bei Kindern und Erwachsenen im Ausland gezeigt. Experten vermuten, dass die Situation in der Schweiz vergleichbar ist. "Puls" zeigt, weshalb gerade bei Asthma die Gefahr einer falschen Diagnose besteht. Zahnspange - Schnellere Korrektur dank Infrarotlicht: Längst lassen Eltern nicht nur die Zahnreihen ihrer Kinder korrigieren, sondern auch die eigenen Zahnfehlstellungen. Auch heute noch behandeln Zahnärzte das Problem hauptsächlich mit einem sogenannten Gartenhag oder mit durchsichtigen Zahnschienen. Druckschmerzen beim Nachspannen und die langen Tragezeiten sind sehr unangenehm. Nun bieten Kieferorthopäden ihren Patientinnen und Patienten eine neue Therapie mit Infrarotlicht an, die weniger Schmerzen und eine deutlich kürzere Tragedauer verspricht. "Puls" nimmt die neue Behandlung unter die Lupe. Heilpilze - Zunehmend im Fokus der Forschung: Pilze werden im asiatischen Raum als Arzneimittel gegen unterschiedlichste Leiden eingesetzt. Anders ist dies im europäischen Raum, weil klinische Studien über die Wirksamkeit von Heilpilzen zurzeit fehlen. Doch langsam wird die Heilkraft der Pilze auch hierzulande wieder erforscht.