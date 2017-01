Psoriasis - Die wirksamste Therapie kriegen nur wenige: Wer an der Hautkrankheit Psoriasis - Schuppenflechte - leidet, erntet oft skeptische Blicke. Viele Psoriatikerinnen und Psoriatiker ziehen sich deshalb aus dem gesellschaftlichen Leben in die eigenen vier Wänden zurück. Psoriasis ist nicht ansteckend, heilbar ist sie aber auch nicht. Neue, biotechnologisch hergestellte Medikamente erzielen seit Kurzem jedoch noch nie dagewesene Behandlungserfolge. Da diese Biologika aber sehr teuer und noch nicht langzeiterprobt sind, profitieren bisher nur ausgewählte Patientinnen und Patienten von der vielversprechenden Therapie. Spenderblut im Rettungsheli - Pilotprojekt im Wallis: Rettungswagen und -helikopter führen kein Spenderblut mit. Zu aufwendig gestaltet sich die Lagerung in den mobilen Einsatzmitteln. Zudem sind die Transportwege in der Schweiz so kurz, dass Schwerstverletzte auch ohne Bluttransfusion rechtzeitig ins Spital gelangen. Anders im bergigen Wallis: Die dortige Luftrettung startet deshalb ein Pilotprojekt, das eine Versorgung mit Spenderblut bereits während des Fluges ermöglichen soll. Zahnunfall - Richtiges Verhalten kann die Beisserchen retten: Wenn nach einem Missgeschick ein Zahn abbricht, stark gelockert, verschoben oder gar herausgeschlagen ist, gilt es schnell zu handeln. Denn bei richtigem Vorgehen können selbst schwer verletzte Zähne erhalten bleiben. Verpackungen - Im Alter eine besondere Herausforderung: Lebensmittelverpackungen sollen nicht nur zuverlässig sein, man möchte sie auch gut öffnen können. Im Alltag ist es aber gar nicht so einfach, an den Inhalt der Dosen, Büchsen und Beutel zu kommen. Welche Probleme dabei speziell Seniorinnen und Senioren haben, belegt eine Untersuchung der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. "Puls" zeigt, auf welche Fortschritte Konsumentinnen und Konsumenten hoffen dürfen und welche Tricks und Hilfsmittel so lange helfen. - Zahnunfall - Richtiges Verhalten kann die Beisserchen retten