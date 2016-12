Die Millers Heute | ORF 1 | 05:35 - 06:00 Uhr | Comedyserie Infos

Als die Eltern von Lokalreporter Nathan Miller erfahren, dass er geschieden ist, trennen sie sich ebenfalls nach 43 Ehejahren: Nathan will zeigen, dass er Mikayla ein guter Onkel ist und ihr bei ihrem Aufnahmegespräch für eine New Age Schule beistehen. Prompt steigen ihre Chancen, denn Nathan verdreht der hübschen Lehrerin im Auswahlkomitee sofort den Kopf. Er legt sich richtig ins Zeug - bis ihm Mikayla beichtet, dass sie gar nicht auf diese Schule gehen möchte. (SV1) Original-Titel: The Millers Untertitel: Der Held Laufzeit: 25 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2014 Regie: James Burrows Folge: 11 FSK: 12 Schauspieler: Nathan Miller Will Arnett Carol Miller Margo Martindale Tom Miller Beau Bridges Debbie Jayma Mays Miss Sparks Kathleen Rose Perkins Adam Nelson Franklin