Mehr Termine Inhalt Da ihr Haus aufgrund eines Wasserschadens unbewohnbar ist, sind Carol und Tom gezwungen, bei ihrer Tochter Debbie zu wohnen. Doch die kommt gar nicht damit klar und so verlangt sie von ihrem Bruder Nathan, die beiden aufzunehmen. Der hat seinen Eltern allerdings schon seit Monaten verheimlicht, dass er von seiner Frau geschieden ist. Original-Titel: The Millers Untertitel: Hilfe, die Eltern kommen Laufzeit: 30 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2013 Regie: James Burrows Folge: 1 FSK: 12 Schauspieler: Nathan Miller Will Arnett Carol Miller Margo Martindale Tom Miller Beau Bridges Debbie Jayma Mays Ray J.B. Smoove Adam Nelson Franklin Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets