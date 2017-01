Frei nach Goethe heißt es vollkommen richtig: "Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah!" Denn Deutschland hat viele Gesichter: Gut präparierte Pisten, super gespurte Loipen durch tief verschneite Märchenwälder, Höhen mit phantastischen Aussichten, verwunschene Wanderwege mit bizarren Eisformationen, Rodelbahnen, die Kinderherzen höher schlagen lassen, beachtliche Skisprungschanzen und Natureisbahnen. All dies - und noch viel mehr - bietet Deutschland in der kalten Jahreszeit. Na, neugierig geworden? Dann begeben Sie sich mit unserer Moderatorin Uta Bresan auf eine winterliche Entdeckungsreise durch die schönsten Regionen des Landes: Von Nord nach Süd, von Ost nach West. Vom Fichtelberg und der Stadt Oberwiesenthal, dem Erzgebirge, dem Harz und dem Thüringer Wald bis zu den Berchtesgadener Alpen, dem Allgäu und der Ostseeküste. Erleben Sie einmalige Bilder von schönen Landschaften und natürlich jede Menge beliebte Musik, u.a. mit: Bernhard Brink, Silly, Andrea Berg, Unheilig, Tol & Tol, Wolkenfrei, Annemarie Eilfeld, Fahrenhaidt, FAUN, Kathrin & Peter.