"Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde" - ist das neue Motto, denn als Nutztiere haben Pferde nahezu ausgedient. Sie kommen heute lediglich noch in der Forstwirtschaft zum Einsatz. Dafür lebt das Pferd "mit" uns als guter Freund, ist Therapeut oder Leistungsträger im Sport. Mehrere tausend Jahre Entwicklungsgeschichte verbunden mit zielstrebiger Zucht waren nötig, um ruhige Kaltblüter, sensible Warmblüter oder feurige Vollblüter zu erschaffen. Diese besonderen Eigenschaften machen Pferde so unersetzlich für viele Menschen. Bei "LexiTV" dreht sich heute alles um die schönen Tiere, den Reitsport und natürlich um die Menschen, die ohne Pferde nicht leben könnten.