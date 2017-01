Supermaschinen - Schwergut-Dockschiff 20. Januar | Discovery Channel | 09:25 - 10:10 Uhr | Technikdoku Infos

Ein Rumpf, der 15-Meter-Brechern standhält, und ein Motor mit der Kraft von 30 Formel 1-Rennwagen: Mitten im Atlantik kämpft sich eine Supermaschine durch die Wellen, um eine 12 000 Tonnen schwere Bohrinsel ans Ziel zu bringen. Das Dockschiff "Treasure" beeindruckt nicht nur mit fortschrittlicher Technik, sondern auch durch seine gigantischen Ausmaße. Der 37-Millionen-Euro-Koloss ist 216 Meter lang und so hoch wie ein elfstöckiges Haus. Mithilfe von riesigen Fluttanks kann der Schwergutfrachter beim Beladen zudem abtauchen wie ein U-Boot. Original-Titel: Rise of the Machines Laufzeit: 45 Minuten Genre: Technikdoku, USA 2013