Vorsicht Trickbetrüger - Was tun gegen Langfinger & Co.? Heute | 3sat | 20:15 - 21:00 Uhr | Reportage

Günter Friedrich hat gerade knapp 1.000 Euro von der Bank abgehoben. Ein Mann spricht ihn an, seine Lederjacke sei schmutzig, und hilft ihm beim Säubern. Erst später bemerkt der Rentner, dass der Umschlag mit dem Bargeld weg ist. Er ist auf einen Gauner hereingefallen. Die Sendung zeigt die immer neuen Methoden der Verbrecher, ob Beschmutzertrick, Haustürbetrug, oder Halskettchentausch. Laufzeit: 45 Minuten Genre: Reportage, D 2015