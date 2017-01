Dr. Niklas Ahrend wird Ohrenzeuge eines Verkehrsunfalls. Am Unfallort entdeckt er zuerst eine schwer verletzte und bewusstlose Autofahrerin, kurz darauf den Radfahrer Daniel Flemming. Auch er ist schwer verletzt und blutet stark. Niklas muss sich entscheiden, wem von beiden er hilft, und versorgt Daniel, der ohne ärztliche Hilfe verbluten würde. Beide Verletzte werden in der Sachsenklinik operiert. Während Daniel auf dem Weg der Besserung ist, bleibt der Zustand von Anita Veit kritisch. Anitas Verlobter macht Niklas große Vorwürfe. Obwohl Dr. Kathrin Globisch und Dr. Roland Heilmann ihm attestieren, dass er richtig gehandelt hat, fühlt sich Niklas für Anitas schlechten Zustand verantwortlich. Was, wenn Anita den Unfall nicht überlebt? Er beginnt, an seinem Selbstverständnis als Arzt zu zweifeln.