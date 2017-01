Schock für Krankenschwester Inge (Marie Gruber) und ihre beiden Brüder, den Taxifahrer Klaus (Jörg Schüttauf) und den exzentrischen, schwulen Uwe (Sönke Möhring): Ihr verstorbener Vater hat die drei per Testament zu einer gemeinsamen Reise nach Polen verdonnert. Möhring (43) spielte schon in Hollywood: 2009 in Tarantinos „Inglourious Basterds“.