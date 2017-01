Jack und Jill Heute | SAT.1 | 20:15 - 22:15 Uhr | Komödie Infos

Mehr Termine Inhalt Werber Jack hat sein Leben voll im Griff, ob es sich um die Karriere oder sein Familienleben mit Ehefrau und zwei Kindern handelt. Aber einmal im Jahr bricht das Chaos über ihn herein, denn pünktlich zum Erntedankfest besucht ihn seine Zwillingsschwester Jill. Und die ist so ganz anders als er. Original-Titel: Jack and Jill Laufzeit: 120 Minuten Genre: Komödie, USA 2011 Schauspieler: Jack Sadelstein / Jill Sadelstein Adam Sandler Erin Sadelstein Katie Holmes Himself Al Pacino Sofia Sadelstein Elodie Tougne Gary Sadelstein Rohan Chand Felipe / Felipe's Grandma Eugenio Derbez Weitere Empfehlungen