Am 20. Januar 2017 wird der Republikaner Donald J. Trump als 45. Präsident der USA vereidigt. Selten war ein angehender Präsident so umstritten wie der politische Außenseiter. Wenn der zukünftige Präsident am Mittag seinen Amtseid ablegen wird, wird es nicht nur Jubel geben. Es sind auch zahlreiche Protestveranstaltungen geplant. Zwar hat Donald Trump sein Kabinett fast komplett besetzt, doch wie die zukünftige Politik seiner Regierung aussehen wird, ist noch weitgehend unklar. Ellen Ehni moderiert die Sondersendung zur Amtseinführung von Donald Trump.