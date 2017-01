Während ein chinesischer Geschäftsmann noch im Hotel seinen schweren Verletzungen erliegt, bleiben die Hintergründe der Tat vorerst unklar. Fest steht, dass das Mordopfer vor kurzem Interesse an einem Weingut bekundet hat. Außerdem soll der Mann in Antwerpen wertvolle Edelsteine erstanden haben, doch werden im Zimmertresor keine Diamanten gefunden. Auf Bitte von Oberstaatsanwalt Bernd Reuther reist die belgische Kommissarin Nora Vink an, um die Polizei bei der Aufklärung des Falls zu unterstützen.