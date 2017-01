20 km der Herren in Antholz/Italien. Beim ihm sagt eine Frau, wo es lang geht: Simon Eder arbeitet mit Ex-ÖSV-Damentrainerin Sandra Flunger. Saisonziel des WM-Dritten über 20 km: Edelmetall bei der Heim-WM in Hochfilzen. Beim ersten Einzelrennen in Östersund wurde der Saalfeldener Zwölfter. - 20 km Herren (6. von 9 Saisonstationen)