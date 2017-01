Manchmal wird Leipzig als "Welthauptstadt der Musik" bezeichnet. Zu Recht! Denn in der Stadt lebten und leben viele Größen der Musikwelt. Schon Johann Sebastian Bach fühlte sich dort zu Hause, er leitete einst den mittlerweile weltberühmten Thomanerchor. Später dann lenkten zum Beispiel Robert und Clara Schumann, Henri Hinrichsen oder Felix Mendelssohn Bartholdy die Geschicke des Leipziger Musiklebens. Immer im Mittelpunkt: Das Gewandhaus! Heute spielen die Musiker in einem Konzerthausneubau aus DDR-Tagen. Doch nur Wenige wissen, mit welchem Aufwand dieses Haus errichtet wurde. "LexiTV" erzählt noch einmal von dem aufwändigen Bauvorhaben und nimmt mit auf eine unterhaltsame Reise in die Leipziger Musikgeschichte.