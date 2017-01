"Es gibt inzwischen für fast alles irgendein Spezialprodukt", sagt Olaf Perwitzschky, Bergführer und Produkttester der Zeitschrift "Alpin", über die Skitourenausrüstung. Da fällt es dem Laien schwer, den Überblick zu behalten, und manchmal staunt auch der Experte über neue technische Lösungen, die das Bergauf und Bergab im Schnee erleichtern sollen. Im Rahmen einer kleinen Skitour mit Michael Pause im Rotwandgebiet über dem Spitzingsee, wo Seilbahn und Lifte im Winter den Betrieb eingestellt haben, erklärt Perwitzschky einige Neuheiten und gibt Ratschläge, was man beim Kauf beachten sollte. In drei Beiträgen ist außerdem zu sehen, wie der "skinarrische" bayerische Ausrüstungsentwickler Markus Steinke eine neue Bindung bauen lässt, wie der bayerische Lawinenwarndienst eine neue Messstation im Allgäu aufgestellt hat und wie man inzwischen an einigen beliebten Skitouren seine Leistung per App dokumentieren kann! Do legst di nieder! (bairisch für: Kaum zu fassen!)