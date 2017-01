Sanft erheben sich die Ostfriesischen Inseln in der Nordsee. Es seien die schönsten Sandhaufen der Welt, das behaupten jedenfalls die Friesen von ihren Inseln. Die "Landpartie" macht eine Reise vom Festland auf die Insel Wangerooge. Ebbe und Flut bestimmen das Leben auf der Insel. Alles geht auf Wangerooge etwas langsamer zu als auf dem Festland. Bei Ebbe kann man eine Wattwanderung machen, zum Beispiel zur Minsener Oog. Die Nachbarinsel von Wangerooge ist unbewohnt. Beim Vogelzug kommen dort die Vogelbeobachter auf ihre Kosten. Man sollte sich aber nicht ohne einen erfahrenen Wattführer dorthin auf den Weg machen. Ebbe und Flut können tückisch sein, schnell kann man im Watt die Orientierung verlieren. Der Küstenstrich, der der Insel Wangerooge vorgelagert ist, heißt Wangerland. Eine schöne Region, um dort Urlaub zu machen. Das Wangerland ist Bauernland. Überall in den Dörfern gibt es etwas zu entdecken. Zum Beispiel die alte Landbäckerei in Middoge, wo das Brot noch wie zu Großmutters Zeiten in der weißen Emailbackstube hergestellt wird. Noch genießt die Bäckerei Bestandsschutz, sollte Helma Schoof einmal aufhören, bedeutet das möglicherweise das Aus für die nostalgische Backstube. Hooksiel ist ein kleines Zentrum an der Küste. Zum Krabbenfest oder zur Rennwoche auf der Jade-Rennbahn im Sommer kommen viele Touristen. Dort befindet sich auch eine Kirche, die eigentlich gar keine mehr ist. "Sünder herzlich willkommen", steht an der Tür des Gruseleums angeschlagen. Künstler aus der Region haben die Räume gestaltet und die Spukgestalten geschaffen und bieten ein Gruselprogramm für die ganze Familie an. Die Stadt Jever ist nicht nur für die gleichnamige Biermarke bekannt, sondern auch für das beeindruckende Schloss. Marie von Jever, eine selbstbewusste Frau des Mittelalters und Tochter eines der letzten friesischen Häuptlinge, ließ es erbauen. Wann und wie die Friesen ins Land am Meer kamen, liegt bis heute im Ungewissen. Doch bereits zur Römerzeit galten sie als hervorragende Viehzüchter. Das ist bis heute so geblieben.