Das aktuelle Sportstudio - Ski alpin: Weltcup in Kitzbühel - Abfahrt Herren 22. Januar | 3sat | 02:45 - 04:15 Uhr | Sportmagazin Infos

Mehr Termine Inhalt Eine Sportsendung mit Kultstatus, die bereits seit 1963 im Zweiten deutschen Fernsehen ausgestrahlt wird. Sendetermin ist samstagsabends, thematisch dreht sich alles um die Fußballbundesliga, aber auch um andere Sportarten und -ereignisse, präsentiert von einem Moderator bzw. einer Moderatorin. In jeder Folge sind auch namhafte Gäste im Studio. Ein wiederkehrendes Element in der Sendung ist das Torwandschießen, dem sich die Gäste stellen. - Fußball: Bundesliga, 17. Spieltag Topspiel: RB Leipzig - Eintr. Frankfurt, FC Schalke 04 - FC Ingolstadt, VfL Wolfsburg - Hamburger SV, FC Augsburg - Hoffenheim Werder Bremen - Bor. Dortmund, Darmstadt 98 - Bor. M'gladbach, SC Freiburg - Bayern München (Fr.) Original-Titel: Das aktuelle Sportstudio Laufzeit: 90 Minuten Genre: Sportmagazin, D 2017 Gäste: Gäste: Max Eberl Weitere Empfehlungen