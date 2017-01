Endlich ist es so weit: Die Hamburger Elbphilharmonie wird eingeweiht. Die festlichen Eröffnungskonzerte am 11. und 12. Januar 2017 liegen in den Händen des NDR Elbphilharmonie Orchesters und seines Chefdirigenten Thomas Hengelbrock. Das Orchester wird im Großen Saal der Elbphilharmonie als Residenzorchester seine neue Heimat finden. Das Programm des Konzertes blieb lange Zeit ein Geheimnis. Doch es sei verraten, dass der Chefdirigent mit seinem Orchester, international hochkarätigen Solisten sowie dem NDR Chor und dem Chor des Bayerischen Rundfunks eine musikalische Reise durch Raum und Zeit unternimmt. Diese spannt einen programmatischen Bogen von der Renaissance bis hin zur Gegenwart. Im Programm der Eröffnungskonzerte werden in unterschiedlichen Besetzungen die Möglichkeiten des Großen Saals und seiner Akustik erkundet der Auftakt zu vielen weiteren Sternstunden im neuen musikalischen Wahrzeichen von Hamburg. ARTE präsentiert mit Moderatorin Annette Gerlach einen Zusammenschnitt der Eröffnung der Hamburger Elbphilharmonie mit Werken von Beethoven, Mendelssohn Bartholdy, Brahms, Britten, Dutilleux, de' Cavalieri/Archilei, Zimmermann, Praetorius, Liebermann, Caccini, Messiaen und Wagner.