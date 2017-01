Ballsaison in der Hauptstadt im Jahr 1923. Rose wird am Hof vorgestellt und lernt Kronprinz Edward und dessen Geliebte kennen. Ein Brief des Prinzen löst einen Skandal aus. Wegen einer Unaufmerksamkeit von Rose kommt Lord Sampson (Patrick Kennedy) in den Besitz dieses pikanten Liebesbriefes. Da Sampson den Brief bei sich führt, muss Bates erfinderisch werden, um das Corpus Delicti wieder zu beschaffen. Edith (Laura Carmichael) hat sich seit dem Verschwinden ihres Geliebten Mr Gregson einige Monate in der Schweiz aufgehalten. Dort hat sie eine uneheliche Tochter zur Welt gebracht und an eine fremde Familie zur Adoption gegeben - ein in aristokratischen Familien durchaus nicht unüblicher Vorgang. Doch sie vermisst ihr Kind so sehr, dass sie einen der Pächter Downtons, Mr Drewe (Andrew Scarborough), in ihr Geheimnis einweiht. Er ist bereit, das Kind unter einem Vorwand zu sich zu holen und bei seiner Familie großzuziehen. Gregson bleibt unterdessen in Deutschland verschollen. Mrs Hughes (Phyllis Logan) und Lady Mary (Michelle Dockery) beschäftigt die Frage, ob Bates einige Zeit zuvor den Vergewaltiger seiner Frau in London getötet hat. Anna (Joanne Froggatt) weiß nicht, dass ihr Mann am Todestag ihres Peinigers in London war. Doch es gibt ein belastendes Beweisstück - eine Fahrkarte von York nach London. Mary verbrennt sie im Kaminfeuer. Lady Mary hat weiterhin zwei Verehrer - Lord Gillingham (Tom Cullen) und Mr Blake (Julian Ovenden). Beiden Männern ist sie sehr zugetan, doch wegen seiner aristokratischen Herkunft scheint der Lord der Richtige zu sein. Doch Gillingham erweist sich als fair: Er erzählt Mary, dass Blake einen Titel und eine Menge Land in Nordirland erben wird. Mary, die Matthew immer noch sehr vermisst und ihre Hauptaufgabe im Erhalt der alten Lebensweise auf Downton sieht, muss sich fragen, welcher der beiden Männer sie am besten unterstützen würde.