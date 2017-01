Lady Rose (Lily James) trifft sich mit dem Londoner Jazzsänger Jack Ross (Gary Carr) in einem Café in York. Sie schmieden Heiratspläne. Doch Tom (Allen Leech) hat sie beobachtet und erzählt Lady Mary (Michelle Dockery) von dem Treffen. Diese reist kurzentschlossen nach London, um mit Ross zu reden. Lady Rosamunds (Samantha Bond) Auftauchen auf Downton weckt das Misstrauen ihrer Mutter, der alten Violet (Maggie Smith). Lady Edith (Laura Carmichael) muss ihrer Grossmutter schliesslich ihre uneheliche Schwangerschaft eingestehen. Gemeinsam versuchen die drei Frauen, einen Ausweg aus der schwierigen Situation zu finden. Lady Mary erfährt, dass Lord Gillinghams (Tom Cullen) Diener Green (Nigel Harman) der Vergewaltiger Annas (Joanne Frogatt) ist. Ohne Angabe von Gründen bittet Mary den Lord, seinen Diener zu entlassen. Doch dann stirbt Green überraschend in London bei einem Verkehrsunfall. Anna und Lady Mary beunruhigt nur eines: Mister Bates (Brendan Coyle) war am Tag, an dem Green starb, nicht auf Downton, sondern angeblich in York. Gleichzeitig laufen auf Downton die Vorbereitungen für den großen Dorfbasar auf Hochtouren. Zur Freude aller kehrt Lord Crawley (Hugh Bonneville) am Tag des Festes von seiner langen Reise in die USA nach Downton zurück.