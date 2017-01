Juli 1922. Lord Grantham (Hugh Bonneville) reist widerwillig in die USA, weil seine Frau (Elizabeth McGovern) ihn darum bittet: Ihr Bruder braucht dringend seine Hilfe. Der Lord wird dabei von Diener Thomas (Rob James-Collier) begleitet, da Lady Mary (Michelle Dockery) ihn darum gebeten hat, auf seinen Kammerdiener zu verzichten. Anna (Joanne Frogatt) braucht ihren Mann. Vor allem als Lord Gillingham (Tom Cullen) und sein Diener wieder auf Besuch kommen. Lady Mary stürzt sich unterdessen mit Verve in das Projekt, das den Familienbesitz zukunftsfähig und profitabel machen soll - die Schweinezucht. Unterstützt wird sie dabei von Tom, aber auch von Mister Charles Blake (Julian Ovenden), dem Vertreter des Landwirtschaftsministeriums. Er gehört zu Marys Verehrern, ebenso wie Lord Gillingham und Evelyn Napier (Brendan Patricks). Alfreds (Matt Milne) unerwarteter Besuch sorgt derweil für Aufruhr im Untergeschoss. Lady Edith (Laura Carmichael) hat kaum mehr Hoffnung, ihren geliebten Michael Gregson (Charles Edwards) je wiederzusehen. Sie ist nach ihrer Liebesnacht ungewollt schwanger und weiht einzig Tante Lady Rosamund (Samantha Bond) in ihr Geheimnis ein. Diese begleitet sie zu ihrem Termin in London, um eine Abtreibung - die illegal und gefährlich ist - machen zu lassen. Lady Rose (Lily James), die sie in die Stadt begleitet hat, geht ihre eigenen Wege. Mrs. Isobel Crawley (Penelope Wilton) kümmert sich währenddessen um die schwer erkrankte Lady Violet (Maggie Smith), die es ihr nicht gerade einfach macht.