Allison greift an: Mit Robbies Hilfe gelingt es Team Quantum, Kronecker den Unbesiegten aus dem Verkehr zu ziehen, einen berüchtigten, winzig kleinen Keim, der in der Lage ist, sich in jeden beliebigen Organismus einzunisten und dessen Körper zu übernehmen. "Kronecker, der ehemals Unbesiegte", wie er sich fortan nennen muss, kann diese Schmach nicht auf sich sitzen lassen. In Robbies Haaren versteckt gelingt es ihm, unbemerkt auf die Erde zu gelangen. Dort übernimmt er ausgerechnet den Körper von Robbies Beinahe-Freundin Allison. Prompt verwandelt sich die friedfertige Vegetarierin in ein wildes, wütendes Scheusal, das gewillt ist, die gesamte Erde zu vernichten, um sich an Team Quantum zu rächen. Robbie bleibt keine andere Wahl, als Ray um Hilfe zu rufen, der eine verhasste Wurmloch-Passage auf sich nimmt, um rechtzeitig die Erde zu erreichen. Doch wie soll er gegen Kronecker kämpfen, ohne Allison zu verletzen? Im Cyber-Gefängnis: Roboter Buckingham hat einen Quanten-Molekularwandler erfunden, mit dem er alles und jeden in Computerdaten umwandeln und auf CD brennen kann. Sogar das galaktische Gefängnis mitsamt den gefährlichsten Schurken des Universums lässt sich praktischerweise digitalisieren. Doch dann wird Team Quantum Opfer der eigenen Erfindung: Contessa de Wurm stiehlt den Datenwandler und digitalisiert die Superhelden, die sich prompt im Hochsicherheitstrakt des Cyber-Gefängnisses wiederfinden. Dort befinden sich bereits viele Gauner in ihren Zellen, die nur auf die Gelegenheit warten, sich an den Mitgliedern der galaktischen Eingreiftruppe für ihre Gefangennahme zu rächen. Der Contessa gelingt es per Knopfdruck, die Türen der Zellen zu öffnen. Die Jagd auf Team Quantum hat begonnen. Zum Glück hatte Robbie die Gelegenheit, seinem Mitschüler Lukas rechtzeitig eine Kopie der Daten-CD zu geben. Als dieser den Inhalt der CD auf seinem Labtop öffnet, kann er nicht nur die Ereignisse im Cyber-Gefängnis verfolgen, es gelingt ihm auch, in das Geschehen einzugreifen und Team Quantum bei seinen Versuchen zu helfen, die Bösewichte zu besiegen und aus der virtuellen Realität zu entkommen.