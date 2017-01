Die schöne russische Pilotin Anna flieht in die USA. Colonel Shannon soll überprüfen, ob sie eine Agentin ist. Doch er verliebt sich in sie und heiratet sie. Als herauskommt, dass sie tatsächlich für die Sowjetunion arbeitet, flieht er mit ihr in ihre Heimat. Dort jedoch steht er unter Spionageverdacht. Wieder bleibt ihnen nur die Flucht.