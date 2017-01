Romantik liegt in der Luft: Als Rudi sich seltsam verhält, steht für Fritz, Ayla und ihre Freunde Nick und Lena schnell fest: Das Rennschwein ist liebeskrank. Eine Freundin für Rudi muss her! Aber es ist gar nicht so einfach, ein passendes Schweinemädchen für Rudi zu finden. Während die Kinder für romantische Stimmung unter den Schweinchen sorgen wollen, beginnt es auch zwischen Nick und Ayla sowie Fritz und Lena zu knistern. Schließlich entdeckt Opa Oskar den wahren Grund für Rudis merkwürdiges Benehmen.