Rudi ist in Gefahr! Daniel hat aus dem Institut einen Wetterballon mit nach Hause gebracht - um Fritz für seine Arbeit zu interessieren. Als der Ballon sich durch eine Windböe versehentlich losreißt, sitzt aber statt des Messgeräts Rudi in der Gondel. Der Wetterballon gewinnt schnell an Höhe. Die gesamte Familie rennt hinter ihm her - vorneweg Fritz auf seinem Fahrrad. Wird es ihnen gelingen, Rudi zu retten?