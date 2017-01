Sophie - Durch nichts zu bremsen: "Stark!" ist eine Sendereihe, entstanden im Rahmen eines Programmaustauschs der "EBU" (European Broadcasting Union). Kinder aus verschiedenen Ländern erzählen ihre ganz besondere Geschichte, von einem außerordentlichen Erlebnis, wie sie etwa mit einem großen Problem fertig wurden oder ein hochgestecktes Ziel erreichten. "Ich möchte gerne Formel 1 Fahrerin werden", sagt die 12-jährige Sophie. "Das ist mein Traum, und der hält mich am Leben". Pferde findet Sophie eklig, wie die meisten Sachen, die Mädchen üblicherweise toll finden. Sie spielt lieber Fußball und fährt Kart. Auf der Rennbahn ist sie fast immer das einzige Mädchen, daran ist sie gewöhnt. Schon mit vier Jahren hat sie mit dem Kartfahren angefangen und war schnell sehr erfolgreich. Sie hat in ihrer Altersklasse schon eine Menge Preise errungen. Doch dann kam die schreckliche Diagnose: "Juvenile Dermatomysitis". Als Sophie gerade neun war, entdeckten die Ärzte bei einer Routineuntersuchung, dass sie an einer seltenen Muskelerkrankung leidet. Die Muskeln schrumpften und schon bald konnte Sophie weder Radfahren noch Treppensteigen und nicht mal mehr ein Glas heben. Sie konnte sich nur noch im Rollstuhl bewegen und die Ärzte sagten, das werde für immer so bleiben. Ihr Vater hatte schon ihren Kart verkauft. Doch damit wollte sich Sophie nicht abfinden. Sie beschloss, wieder rauszukommen aus diesem Rollstuhl. Sie wollte wieder Radfahren können und danach unbedingt Kartfahren. Und so ist es tatsächlich gekommen: Mit eisernem Willen und täglichem Training hat sich Sophie durchgekämpft und sitzt jetzt wieder hinter dem Steuer. Und sie hat sich sogar schon für die niederländischen Meisterschaften qualifiziert. Doch was wird mit ihrem großen Traum? Formel 1 Fahrer müssen körperlich außerordentlich fit und gesund sein. Eine neue Untersuchung und ein Fitnesstest im Krankenhaus stehen an.