Dem Verbrechen auf der Spur - Der Faktor Blut Heute | ZDF info | 18:45 - 19:30 Uhr | Dokureihe Infos

Blut, eine Körperflüssigkeit, die am Tatort schwierig zu entfernen ist. Und mittels Blutspritzeranalysen kann schon ein Staubkorn beweisen, ob ein Mörder frei herumläuft. In dieser Reihe geht es um den Kampf gegen das Verbrechen mit Hilfe forensischer Methoden. In jeder Folge wird ein Spezialgebiet der modernen Kriminologie vorgestellt, anhand abgeschlossener, teils historischer Fälle. Original-Titel: The Science of Crime Laufzeit: 45 Minuten Genre: Dokureihe, GB 2013