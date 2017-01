Thomas Wiedhain und Karsten Meinert sind in der Pension Marthaler abgestiegen. Die beiden scheint mehr als nur Freundschaft zu verbinden, obwohl Karsten Frau und Kinder hat. Ein lange schwelender Streit zwischen den beiden eskaliert, denn Thomas hat die Heimlichkeiten endgültig satt. Er verlässt kopflos die Pension. Ohne das herannahende Unwetter zu beachten, flüchtet er sich in die Berge. Noch immer sucht Andreas nach einer Möglichkeit, das Vertrauen von Emilies Sohn Lukas zu gewinnen. Doch der Junge hat nur eines im Sinn, er will Andreas vom Hof vertreiben. Eine halbfertige Seifenkiste im Stall bringt Andreas auf eine Idee. Um Emilies Hof steht es schlecht. Stefan hat ihr einen riesigen Berg Schulden hinterlassen. Eine Zwangsversteigerung scheint die einzige Rettung. Andreas' Freundin Sarah beginnt zu hoffen: Wenn Emilie den Hof verkaufen muss, wäre Andreas endlich wieder frei. Und prompt zeigt Großhotelier und Bürgermeister Peter Herbrechter großes Interesse an dem Grundstück. Sarah erkennt, dass sie beide das gleiche Ziel verfolgen und macht ihm ein überraschendes Angebot.