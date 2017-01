Mit Biathlon: 4 x 6 km Damen in Antholz. Erst in der vergangenen Saison feierte Maren Hammerschmidt ihre Premiere in der Staffel, den ersten Sieg mit ihr gab’s im Dezember 2016 in Pokljuka. Auch beim zweiten Staffelerfolg in Ruhpolding war Hammerschmidt am Start. Nun könnte sich die 27-Jährige bei der Generalprobe für die WM (6. bis 19. Februar) in Stellung bringen, damit Bundestrainer Gerald Hönig nicht an ihr vorbeikommt. In Italien landete das DSV-Quartett im Vorjahr nach 13 Schießfehlern nur auf Platz zehn. Es gewannen die Französinnen. - ca. 10:55 Biathlon: Weltcup, 15 km Massenstart Herren, aus Antholz/Italien (Reporter: Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger, Moderation: Alexander Ruda, Experte: Sven Fischer)