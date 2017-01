Maja will ihren Schlüpftag mit all ihren Wiesenfreunden groß feiern. Aber was tun bei Regen? Muss Majas Freudentag ins Wasser fallen? Maja will im trockenen Bienenstock feiern, um ihren Freunden den Ort zu zeigen, an dem sie geschlüpft ist. Ben, der Mistkäfer, die Schnecke Rufus und Max, der Regenwurm sind begeistert: Im Bienenstock waren sie noch nie! Ob das eine gute Idee ist?