Nichts könnte die Männer besser vom schrecklichen Sven ablenken als der Gesang einer Meerjungfrau. Hauptsache, sie bemerken nicht, dass nur ein verkleideter Tjure singt und Wickie in der Zwischenzeit das Seeräuberschiff kapert. Auf den ersten Blick scheint der schreckliche Sven den Wikingern ordentlich eins ausgewischt zu haben. Er klaut ihnen sämtliche Schätze und entführt auch noch Snorre. Das lässt sich Halvar natürlich nicht bieten. Doch als die Wikinger ihren größten Feind eingeholt und im natürlichen Hafen einer Insel ausgemacht haben, ist klar: Sie brauchen eine List, um Sven auszutricksen. Wickie verkleidet Tjure als Meerjungfrau und lässt ihn, begleitet von Ulmes Musik, so schön singen, dass Svens Mannschaft vollständig abgelenkt wird. Wickie nutzt die Gelegenheit, schleicht sich auf das feindliche Boot und hat dabei einen Plan ausgetüftelt, bei dem Snorre die Hauptrolle spielt: Denn Snorre kann nicht nur bauchreden, sondern er kann auch, wie kein anderer, täuschend echt Svens Stimme nachahmen. So kommt es, dass nicht nur Tjures Gesang, sondern auch Snorres verstellte Stimme dafür sorgen, dass die Diebe an der Nase herumgeführt werden, und die Wikinger schließlich alles wieder bekommen, was ihnen gestohlen wurde.