Das Mitbring-Buffet auf der Vereinsfeier, der Snack zum Ausstand des Kollegen, die geschenkten, selbst gemachten Pralinen. Was für viele eine kulinarische Freude ist, kann für andere eine lebensbedrohliche Gefahr werden. Immer mehr Menschen sind gegen bestimmte Inhaltsstoffe in Lebensmitteln allergisch und müssen deshalb exakt wissen, was genau sie essen. Allergischen Reaktionen können sehr unterschiedlich ausfallen - von leichten Hautrötungen oder Juckreiz bis hin zur Atemnot oder einem anaphylaktischen Schock, der lebensbedrohlich sein kann. Dabei handelt es sich bei rund fünf Prozent der Fälle um Lebensmittelallergien. Gerade bei Lebensmittelallergien stehen Betroffene im Alltag vor Herausforderungen: Nicht immer ist bei industriell hergestellten Lebensmitteln ersichtlich, welche Zutaten verwendet wurden. Wie kauft man richtig ein? Welche Lebensmittel-Kennzeichnungen gibt es? Bedeuten keine Hinweise auf der Verpackung, dass die für einen Allergiker gefährlichen Stoffe nicht enthalten sind? Welche Hilfsmittel gibt es für den Einkauf? Welche Informationsmöglichkeiten haben Allergiker in Restaurants? - Hochverzinste Immobilienkredite - Wie Sie Zinsen sparen können