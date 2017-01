Death in Paradise Heute | ZDF neo | 17:00 - 17:50 Uhr | Krimiserie Infos

Mehr Termine Inhalt Der Heimatverein von Saint-Marie übt für die Feier der Kolonialisierung. In der Nacht erhält Humphrey einen Anruf. Der Präsident des Heimatvereins, Francis Davis, fühlt sich verfolgt. Er bittet Humphrey um Hilfe, doch als dieser ankommt, leidet der gesamte Verein aufgrund einer vergifteten Suppe, und Francis ist tot. Unklar ist, wieso Francis als Einziger an dem Gift starb. Untertitel: Ein bitterer Nachgeschmack Laufzeit: 50 Minuten Genre: Krimiserie, GB, F 2015 Folge: 3 Schauspieler: Francis Davison Adrian Lukis Henri Garon Georges Corraface Ryan Davison Tyger Drew-Honey Teresa Gower Amanda Root Imke Sandt Katarina Cas DI Humphrey Goodman Kris Marshall