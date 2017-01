Ein Kommissar kehrt zurück Heute | ZDF | 20:15 - 21:45 Uhr | Krimi HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Mehr Termine Inhalt 20 Jahre nach dem Mord an einem kleinen Mädchen kehrt Hauptkommissar Kovak (Uwe Kockisch, l., mit Sylvester Groth) zurück an den Ort des Verbrechens, um sein Versprechen den Eltern gegenüber einzulösen und den Täter endlich zu überführen. Laufzeit: 90 Minuten Genre: Krimi, D 2016 Regie: Matti Geschonneck Schauspieler: Kommissar Kovak Uwe Kockisch Prof. Michael Adam Sylvester Groth Ella Schönemann Sophie von Kessel Luisa Schelling Ulrike C. Tscharre Friedel Weiland Oliver Stokowski Rebecca Weiland Jenny Schily