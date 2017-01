Ein Kälbchen macht den Grieshabers Sorgen: Weil die Mutterkuh es nicht säugt, könnte es an Mangelerscheinungen eingehen! Paulina ist entschlossen, an "Mutterkuhs Statt" das Kalb aufzuziehen. Doch ihre Eltern sorgen sich mehr um ihr eigenes Baby als um das Kuh-Kind: Die Kulkas befürchten, dass Paulina ihr Ungeborenes mit Krankheiten anstecken könnte. Vater Tomasz verbietet, dass sich Paulina im Stall einquartiert. Sie tut es trotzdem. Doch obwohl sie das Kalb aufopfernd pflegt, wird es schwächer da erinnert sich Paulina an ein geheimnisvolles Zauberkraut, das ihr eine Heilerin auf dem Markt empfohlen hat.