Die Heimat ist schwer zu erklären, aber sie ist ein wichtiger Teil von uns. Gerade jetzt, wo die Welt sich stark verändert, ist es wichtig zu wissen, wohin man gehört und wo seine Wurzeln sind. Oft sind es gute Kindheitserinnerungen, die zu dem werden, was man "Heimat" nennt. Nicht alle Menschen können leben, wie sie wollen. Manche werden aus ihrer Heimat vertrieben und müssen an einem anderen Ort Zuflucht finden. Manchmal wird daraus eine neue Heimat. Wenn man seine Heimat verlassen muss, sich auf eine Reise begibt oder einfach nur in eine andere Stadt umzieht, erwischt einen manchmal das Heimweh. Man ist traurig, es kribbelt im Bauch und man will einfach nur zurück. Dann muss man sich etwas einfallen lassen. Einer, der zwischen Afrika und Europa pendelt, ist der Youtuber "EES". Für ihn sind das Internet und die Musik Begriffe für Heimat. Er ist auf zwei Kontinenten zuhause und hat die besten Musikrichtungen aus beiden Kulturen miteinander verbunden. Entstanden ist "Nam Flava Music" und die geht so richtig ins Blut und in die Beine. Dass man seine Heimat Deutschland mit anderen teilen kann, ist ein schöner Gedanke. Aber es ist auch eine Selbstverständlichkeit, weil das deutsche Grundgesetz verpflichtet, Flüchtlingen Schutz zu bieten. Im Moment ist die Zahl der Flüchtlinge so hoch wie nie zuvor. Ungefähr die Hälfte aller Flüchtlinge sind Kinder und Jugendliche. Zu ihnen gehört auch das syrische Mädchen Hind, das mit ihrer Familie seit 18 Monaten in Deutschland lebt. Sie erzählt von ihrer Flucht durch mehrere Länder, von der Fahrt über das Mittelmeer, ihrer Ankunft in Deutschland und ihrem Leben in einer Flüchtlingsunterkunft. Ben und der kleine Philosoph Knietzsche begeben sich mit Berliner und Brandenburger Kindern auf Spurensuche zum Thema "Heimat".