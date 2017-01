Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer Heute | RTL 2 | 20:15 - 21:15 Uhr | Fantasyserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt (4/1-3) Während in Westeros der Kampf um die Herrschaft über die sieben Königreiche tobt, droht weitere Gefahr von jenseits der Grenze. Drachenkönigin Daenerys (Emilia Clarke) marschiert mit Gefolge nach Meereen, der nödlichsten der drei großen Städte an der Sklavenbucht. Original-Titel: Game of Thrones Untertitel: Zwei Schwerter Laufzeit: 60 Minuten Genre: Fantasyserie, USA 2014 Regie: D.B. Weiss, David Benioff Folge: 1 FSK: 12 Schauspieler: Tyrion Lennister Peter Dinklage Jaime Lennister Nikolaj Coster-Waldau Cersei Lennister Lena Headey Daenerys Targaryen Emilia Clarke Jon Snow Kit Harington Tywin Lennister Charles Dance Weitere Empfehlungen