Meine teuflischen Nachbarn Heute | RTL 2 | 08:05 - 10:10 Uhr | Komödie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Abgründe eröffnen sich in einem äußerlich idyllischen Vorort. Familienvater Ray will unbedingt seinen Urlaub zu Hause verbringen. Um sich die Zeit zu vertreiben, beobachtet er seine skurrilen Nachbarn und vermeint alsbald, einem schweren Delikt auf der Spur zu sein: Die Klopeks, Neuzugezogene aus Europa, verhalten sich äußerst merkwürdig... Original-Titel: The Burbs Laufzeit: 125 Minuten Genre: Komödie, USA 1989 FSK: 12 Schauspieler: Ray Peterson Tom Hanks Lt. Mark Rumsfield Bruce Dern Carol Peterson Carrie Fisher Art Weingartner Rick Ducommun Ricky Butler Corey Feldman Bonnie Rumsfield Wendy Schaal Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets