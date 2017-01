Hitlers Träume von der Karriere als Künstler zerplatzen mit der zweiten Ablehnung von der Wiener Kunstakademie. 1914 meldet Adolf sich als Soldat zum Dienst an die Westfront in Frankreich. Nach der Kapitulation Deutschlands will er die Geschicke seines Landes selbst lenken. In der Deutschen Arbeiterpartei entdeckt er sein Talent dafür, Massen zu mobilisieren - mit extremistischen Phrasen...