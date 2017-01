Das erste Mal in Südamerika. Was den Geissens dabei zuerst auffällt: Es ist unglaublich heiß. Gut, dass Cartagena als Entschädigung für das Schwitzen eine Menge Exotik und besondere Attraktionen zu bieten hat. Mit einer Pferdekutsche geht es durch die Altstadt. Doch ehe sich die Jetsetter versehen, werden sie wegen ihrer 1-PS Limousine von der Polizei angehalten. Normalerweise passiert Robert sowas nur deutlich mehr Pferdchen unter der Haube. Nach einem schönen Sonnenuntergang und einer guten Zigarre erreicht Robert eine schlechte Nachricht: Die Indigo Star ist in einen Sturm geraten und kann nicht rechtzeitig in Cartagena eintreffen. Wie steht es um die Jacht und wie geht es der Crew? Leider kann die Familie gerade nichts anderes tun als abzuwarten. Doch Däumchen drehen ist nichts für die Geissens, sie lenken sich mit einer Segway-Tour durch die kolumbianischen Gassen ab.